La pièce de théâtre alsacien « Au Dàs No » à Helfrantzkirch

Helfrantzkirch, France

Réécoutez Aimé Schmitt Copier

Samedi 11 Janvier 2020 à 20h, Dimanche 12 Janvier 2020 à 14h45, Samedi 18 Janvier 2020 à 20h, Dimanche 19 Janvier 2020 à 14h15, Vendredi 24 Janvier 2020 à 20h et Samedi 25 Janvier 2020 à 20h

Salle polyvalente

3 rue Principale

Helfrantzkirch

Musique des sapeurs-pompiers

Réservations : 07.70.27.00.76

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Accès adapté aux personnes à mobilité réduite

TARIFS

Plein tarif : 9.00 €

Jeunes (Pour les - de 18 ans) : 5.00 €

Enfants (Pour les - de 12 ans) : gratuit

étudiant : 5.00 €

La troupe du théâtre alsacien du corps et de la musique des sapeurs-pompiers, placé sous la régie de Christelle Rapp, remontera sur scène pour présenter aux fans de théâtre dialectal la savoureuse comédie en 3 actes de Ronny Sunders "Au Dàs No".

Un chef de cuisine qui serait plus à employer pour faire la femme de ménage que la cuisine, dans un hôtel soi-disant « Cinq étoiles », ça ne risque pas d’arriver à Helfrantzkirch, sauf au mois de janvier 2020 grâce au théâtre alsacien de la troupe de l’amicale du corps et de la musique du village.

« Au Dàs No » fera vivre aux fervents du théâtre dialectal des moments exquis dans la rigolade. L’histoire qui se déroule à l’hôtel du Lac verra le chef d’établissement et sa compagne soumis à rude épreuve avec un garçon de café « dépanneur » et prêt à tout pour pallier aux situations désastreuses régnant sur les lieux. Les clients en nombre y sont hébergés en catastrophe, pas de télévision, pas de mini-bar et si ce n’était que ça. A voir et à déguster car les moments passés en compagnie des acteurs sont captivants.