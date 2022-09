La première fête des plantes aromatiques et médicinales de la région Centre-Val-de-Loire.

La première fête des plantes médicinales et aromatiques à Sennevières regroupera des producteurs mais aussi des artisans et artistes en lien avec le métier ou plus largement le thème de la nature et du jardin (vanniers, pépiniéristes, fleuristes ...).

Un marché d'artisans avec une trentaine d’exposants se tiendra de 10h à 18h autour de l’église du village. Des animations autour de la nature et du jardin seront proposées tout au long de la journée : lectures au jardin, démonstrations de teinture végétale, découverte du thé français, promenades découverte de plantes sauvages, visite de la Cabane à plantes, ateliers pour enfants et des dégustations avec entre autres des glaces aux plantes. À cette occasion, le bar-épicerie du village sera ouvert et la traiteur Marion Clément de Ma p’tite Campagne proposera des repas le midi. À 12h30 il y aura aussi un concert de musique des Balkans avec le groupe tourangeau : ŠABAN-Shukar.

Cette fête sera l'occasion de découvrir les métiers des différents producteurs présents mais aussi la richesse de notre flore locale et de passer un moment convivial tourné vers la nature.