"La relance éco" : La manufacture de bières, la victoire du "consommer local"

Créée par cinq copains il y a trois ans, la manufacture de bières est une petite brasserie du sud de Poitiers. Les cinq associés : Benjamin, Blaise, Nicolas, Shari et Pierre brassent des bières originales, en petite quantité et pour un public local. C'est justement cet ancrage local qui a fait leur succès et qui leur a permis de si bien supporter le confinement.

Pierre Marty détaille : "On a une communauté de gens qui nous connaissent et on a vraiment senti leur soutien pendant le confinement. On a fait des tournées de livraisons en direct chez le particulier, ce qu'on ne fait pas d'habitude."

Cette communauté, que la manufacture a su créer autour d'elle, a permis à la microbrasserie de continuer des ventes satisfaisantes malgré la crise sanitaire. Une communauté engagée pour son territoire et pour qui acheter local est acte politique, explique Pierre : "C'est le choix du consommateur de faire travailleur du monde en locale. Et plus de monde puisqu'il faut plus de main d'oeuvre pour produire un hectolitre en local que chez un brasseur industriel."

Les bières de la manufacture sont locales, saisonnières, et de plus en plus fabriquées avec des malts et des houblons du cru. - La manufacture de bières

Aujourd'hui, la manufacture de bière produit l'équivalent de 150,000 bouteilles par an, soit environ 1000 fois moins que les plus grosses brasseries françaises. Pour autant, la microbrasserie poitevine a mieux supporté le confinement que beaucoup d'industriels plus larges. Gage de la force d'une implantation locale solide.

Une implantation locale sur plusieurs niveaux

Pour créer un tissu locale aussi robuste, la manufacture de la bière a mis en place plusieurs choses. Une guinguette d'abord, lieu de rencontre pour ses clients. Mais aussi, une collaboration constante avec les bars et les épiceries du coin. Enfin, plus surprenant, ils travaillent également directement avec les restaurants à la manières des cavistes et des vignerons. Paul explique : "On travaille avec quelques restaurants notamment "la cuisine de comptoir" avec qui on fait un menu "accord mets et bières"; les plats sont vraiment réfléchis pour aller avec nos bières."

En plus de tout ça, il commence depuis peu à travailler avec des houblons et des malts produits par des agriculteurs locaux, un moyen de s'ancrer encore plus dans le territoire poitevin qui les a soutenus pendant le confinement.