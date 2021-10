La rétrospective Jean-Jacques Henner à Strasbourg et Mulhouse

Réécoutez Pierre Nuss vous présenter Jean-Jacques Henner Copier

Depuis dix jours et jusqu’au 24 janvier 2022, le Musée des Beaux-Arts de Strasbourg rend hommage au peintre alsacien Jean-Jacques Henner avec la rétrospective "Jean-Jacques Henner. La Chair et l'Idéal". Pourquoi ce sous-titre ? Vous le découvrirez dans les 90 tableaux et 40 œuvres graphiques présentés, nous en parlerons après. Il était fils de paysan sundgauvien, il naît à Bernwiller le 5 mars 1829. Ses premiers tableaux sont des portraits et des scènes de la vie quotidienne des habitants de sa région, traités dans un réalisme parfois naïf.

Henner suit ses premiers cours de dessin au collège d’Altkirch puis entre dans l’atelier de Gabriel-Christophe Guérin à Strasbourg. Grâce à plusieurs bourses du conseil général du Haut-Rhin, il poursuit dès 1848 ses études à Paris à l'École des beaux-arts. Grâce à sa composition Adam et Eve trouvant le corps d’Abel, il obtient le prestigieux prix de Rome, et part en résidence pendant 5 ans à la Villa Médicis, il visite l’Italie, son trait va dès lors changer, ses couleurs vont s’éclaircir. Il rentre à Paris avec un style mûr et a du succès au Salon, the place to be parisienne à l’époque, cumulant commandes de portraits et achats de l’État. L’art de Jean-Jacques Henner devient surtout emblématique par ses représentations de femmes rousses, dénudées, situées dans des paysages à peine esquissés comme Les Naïades, L'Églogue ou encore sa Nymphe endormie. D’où une partie du sous-titre, la Chair.

Henner devient également célèbre et populaire grâce à son tableau patriotique L'Alsace, elle attend, peint en 1871 après la défaite française. Il aura par la suite de nombreux élèves, notamment des femmes, qui n’avaient pas le droit d’assister aux cours des Beaux-Arts à l’époque. Un progressiste. Il a gardé d’excellentes relations avec l’Alsace et son Sundgau natal, il essayait de revenir chaque année, même après l’annexion au Second Reich. Reconnu par le monde de l’art et la société de son temps, Henner meurt à Paris le 23 juillet 1905, il est enterré à Montmartre, et a son musée dans le 17e arrondissement, dans le musée national Jean-Jacques Henner.

C’est surtout la première fois qu’une rétrospective est consacrée à Jean-Jacques Henner en Alsace, ça vaut vraiment le coup d’aller découvrir ce peintre pas si connu que ça en Alsace, encore une preuve que nul n’est prophète en son pays. C’est à voir jusqu’au 24 janvier 2022 au Musée des Beaux-Arts de Strasbourg et ne ratez pas non plus l’expo Jean-Jacques Henner, dessinateur, jusqu’au 31 janvier au Musée des Beaux-Arts de Mulhouse.

Le site du musée des beaux-arts de Strasbourg.

Le site du musée des beaux-arts de Mulhouse.