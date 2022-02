La revue "Grìen hìnter d'Ohre - En vert et contre tousse" en alsacien et en français

Réécoutez Pierre Nuss vous présenter la nouvelle revue de la Choucrouterie Copier

Après l’énorme et interplanétaire succès de la revue « En Marche Attacks !!! »hélas arrêtée de plein fouet par « en masque attaque », la 27e revue de la Chouc’ se moque de tout et nous avons bien besoin de rire un peu. Elle passe à la moulinette les politiques locaux, parodie toujours les Lorrains, le Racing, la CEA, le Grand Est, vous décrit dans ses mots la crise sanitaire, l’écologie, caricature l’actualité marquante de l’année. Et le tout en dynamique, il faut savoir qu’à quelques semaines d’intervalles, la revue de la Choucrouterie peut changer du tout au tout, car ils n’arrêtent jamais d’écrire de nouveaux sketches. La fine équipe de Roger Sifferégratignera au passage quelques phénomènes de société. Et bien sûr, sur la scène de la rue Saint-Louis à Strasbourg, ça va chanter, danser, « sketcher » et surtout rigoler ! Cette revue se joue comme d’habitude en alsacien dans une salle et en français dans l’autre.Les comédiens continuent de courir pour votre plus grand bonheur de l’une à l’autre pour vous faire rire dans les deux langues. Les représentations alsaciennes sont du jeudi au samedi à 20h30, le dimanche à 17h00, et pour les représentations françaises, du jeudi au samedi à 20h45 et le dimanche à 17h15, c’est à voir jusqu’au 20 mars !