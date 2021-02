La Saint-Valentin en Occitanie en 2021 : bons plans insolites et actions tendres

Le monde de la culture se mobilise et parmi nos coups de cœur : 15 artistes vont monter sur scène ce dimanche au Vernet (31). A l'occasion de la St-Valentin, le cabaret "Le Robinson" en Haute-Garonne nous promet du chant, de la danse, de l’humour, des sketchs inédits et de nombreuses surprises en direct à 18h sur les réseaux sociaux du cabaret ce 14/02.

Le théâtre du Fil à Plomb propose des lectures et un concert pour la Saint-Valentin sur FESTIK.LIVE dimanche à 17h avec Maëllys et Denis, deux élèves du conservatoire de Théâtre de Toulouse, et le musicien Paulymorphe, filmés en direct du Théâtre par les élèves de 2ème année du BTS des Arènes. Musset, Baudelaire, Prévert depuis chez vous ! L'accès est gratuit mais un soutien au tarif de 3€ vous sera proposé durant le live.

Station de l'amour à Toulouse © Radio France - Alban Forlot

Une Saint-Valentin insolite et décalée

Chez Tisséo : la station de l'amour, c'est la station Jeanne d'Arc sur la ligne B du métro toulousain. On connaît déjà l'oeuvre de Sophie Calle : Transport-amoureux.vu. Il y a des cœurs rouges et blancs actuellement et jusqu'au 2 mars, les voyageurs sont invités à suivre un jeu de piste visuel pour trouver la réponse à cette question : "Sauriez-vous comment aider 2 cœurs à se retrouver" ?

Younès Dolci, le directeur de la Prima Fabbrica, fait un joli geste pour la Saint-Valentin. Ce restaurateur, place Saint-Georges à Toulouse, offre des roses aux soignants des services Covid du CHU.

A Drémil-Lafage (31), le fleuriste du village vous propose un large choix de belles roses déjà préparées sur un stand improvisé sur la terrasse du tabac-presse dimanche matin de 8h à midi, pratique pour le petit cadeau de dernière minute !

Pour s'envoyer en l'air : Fly Simulation à Cugnaux (31) ou avec l'aéroclub du Gers.

A Valence d'Agen (82), ce sont les commerçants qui se préparent à célébrer l'amour. Des animations et des jolis lots à gagner par tirage au sort dans les boutiques.

Oui c'est l'hiver et si vous aimez l'aventure et les grands espaces baladez-vous au rythme de 12 chiens de traîneaux sur les pistes enneigées du village nordique du plateau de Beille en Ariège, un souvenir vraiment inoubliable à réserver dès maintenant sur angaka.com ! La magie d'une nuit à la belle étoile mais protégé et bien au chaud dans un cocon transparent à 5 mètres de hauteur, rien que d'y penser ça fait rêver et vous pouvez réserver la votre dès maintenant sur bulle82.fr. Et puisque c'est la Saint-Valentin vous pouvez aussi roucouler en douceur dans un magnifique pigeonnier ancien à seulement 1h de Toulouse dans le Lot, au Pigeonnier du Mas d’Aspech, un moment à 2 à planifier sur location-gite-quercy.com.

Hugo et Clémentine à la CavePo © Radio France - Alban Forlot

On met en place un téléphone rose ce week-end. C'est "Love Me Tender" à la Cave Poésie de Toulouse. Clémentine Pons.

Dans l'émission "Côté Culture, comptez sur nous" de France Bleu Occitanie à 9h, Alban Forlot descend dans la cave ! Une vraie cave qu'on connaît habituellement pour ses pièces de théâtre dans la rue du Taur, entre le Capitole et Saint-Sernin à Toulouse. A la Cave Poésie René-Gouzenne, les spectateurs manquent, mais pas les bonnes idées qui permettent de garder du lien...

Reportage à la Cave'Po Copier

Ce samedi 13 février 2021 et ce dimanche de Saint-Valentin, la CavePo propose une week-end de lectures non-stop, presque toujours en direct, pour fêter les 10 ans de Love Me Tender : une émission unique au monde sur Radio Cave Po : 24h de lecture de lettres d'amour avec des pros et des amateurs sensibles au coup de foudre et à la tendresse. "Nous sommes vivants !". La Cave Poésie prouve que la culture en sommeil ne dort jamais.

Jolie table de Saint-Valentin à la maison © Radio France - Alban Forlot

Une Saint-Valentin gourmande

Dans le Gers, le restaurant-brasserie Le Capricorne, route de Touget à Gimont (32), s'associe à la ludothèque pour la St-Valentin pour un moment ludique, gourmand et amoureux à emporter. La location de jeu à 2 se fait à 1€ pour 15 jours. Et par ailleurs, dans le Gers également, Arnaud et Carine proposent un menu exceptionnel à Aubiet (32). Un peu de foie gras, des fritons de canards, de la coppa de porc fermier. Des plats avec du magret roti et sa compotée d'oignons avec une purée de céleri. Vous avez aussi du Merlu frais au curry. Mousse au chocolat et croustillant praliné en dessert. Allez chercher vos plats à partir de demain, 16h à la Ferme à Aubiet ou à la cave de Louise à Auch (32).

Un joli coeur sur un sablé breton avec une ganache aux framboises et des framboises pour décorer c'est le dessert proposé par Bruno Privat, un traiteur aveyronnais à Olemps (12) pour la Saint-Valentin.

Une box 100% locale intitulée "Just Love" avec bijoux, gourmandises et fleurs a été créée par des artisans narbonnais. Une partie des bénéfices est reversée à des associations caritatives. "Liberty Flore Narbonne"

Bonne nouvelle, à Albi, on fête la St-Valentin avec des menus gourmands de 28 à 45€. A chaque fois, des livraisons possibles samedi et dimanche 14 février. Par exemple aux Arcades on prévoit un pressé de foie gras, un pavé de bar et un éclair poire/caramel. La fourchette adroite nous fait saliver avec ses noix de saint-jacques et son macaron rose. Au jardin des 4 saisons, une fricassée de gambas. Au Cascarbar un joli Tataki de thon au sésame. Au Lautrec moi je salive devant le tournedos de canard.

L'amour s'écoute © Getty

Un peu de rose sur France Bleu

Emission spéciale St-Valentin ce vendredi midi avec Willy Rovelli. On parle d'amour aussi avec Églantine Emeyé à 15h le 11 février sur France Bleu Occitanie. Carla Bruni vous offre un séjour dans un palace à Paris avec une rencontre privilégiée. Julien Doré est l'animateur de Love Collector ce dimanche de 22h30 à 1h. Vous pouvez envoyer vos messages d'amour sur FranceBLEU.fr.