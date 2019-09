Valognes, Manche, France

Au programme de la saison culturelle de Valognes 2019-2020 :

Des spectacles à voir en famille comme Gainsbourg for kids le mercredi 2 octobre 2019 à 18h, salle Paul Éluard.

Des groupes mythiques comme New Celeste, formation culte des années 90 qui a révolutionné le monde de la musique folk en donnant des accents jazz et rock aux airs traditionnels écossais ou irlandais. Le groupe mené par Iain Fergus sera en concert les 7 et 8 novembre à 20h45, salle Paul Éluard.

Des artistes français comme Clarika l'une des plus belles plumes de la chanson française en concerts salle Paul Éluard à 20h45 les 16, 17 et 18 janvier 2020.

Tout le programme de la saison culturelle de Valognes : les spectacles 2019-2020

La Saison culturelle de Valognes en pratique :

Pour réserver vos places de spectacles, rendez-vous à l’Espace culture de l‘Hôtel-Dieu du lundi au vendredi de 14h à 18h, 11 rue de l’Hôtel Dieu 50700 Valognes

Renseignements : Tél : 02 33 21 62 70

