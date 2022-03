La semaine inaugurale du Friehjohr fer unseri Sproch à Colmar

Réécoutez Pierre Nuss vous présenter la semaine inaugurale du Friehjohr Copier

Chaque printemps, notre belle langue régionale se réveille. C’est le Friehjohr f’r ùnseri Sproch, le printemps pour notre langue. Cette année, l’événement se tiendra à Colmar, pour une 20e édition spéciale.

Le Friehjohr, qu'est-ce que c’est ? Oui, ça ressemble un peu aux oscars de la langue alsacienne. Chaque année sont récompensées des personnalités qui s’engagent pour la langue alsacienne ou mosellane, dans la théâtre, la littérature, la musique, l’enseignement, il y a des entreprises aussi, des communes. Ils reçoivent un prix bien connu, les Schwalmele, les hirondelles.

Elles ne sont en ce moment plus en forme d’hirondelles en poteries de Soufflenheim, mais sont dorénavant adaptées aux lieux accueillant la semaine inaugurale, qui démarre donc le 23 mars avec, entre autres, le spectacle de marionnettes "Tékitoa" de la compagnie Tohu Bohu Théâtre au Musée du Jouet, "L'alsacien en contes et en comptines" au Musée d'histoire naturelle, les flâneries colmariennes autour des légendes alsaciennes, une visite de la ville avec Gérard Leser. Pour la soirée de lancement du Friehjohr à la salle des Catherinettes samedi à 20h30, vous applaudirez le groupe Géranium, Di Mauro Swing, B-Drop qui était finaliste du concours Stimme, Babüsk et Luc Schillinger.

Vous trouverez le lien avec toutes les infos sur le site du Friehjohr f’r unseri Sproch sur friehjohr point com, et vous pourrez assister aux rendez-vous que vous désirez, tout est gratuit mais sur inscription obligatoire, ìsch dess net scheen ? Elle est pas belle, la vie ?

Le site du Friehjohr fer unseri Sproch.

à réécouter 20e édition du Friehjohr fer unseri Sproch

à réécouter 20e édition du Friehjohr fer unseri Sproch