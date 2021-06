La Vallée de Kaysersberg se donne à fond pour offrir des activités familiales originales.

Ce matin, France Bleu Alsace était en balade à quelques kilomètres à l'ouest de Colmar, dans la Vallée de Kaysersberg et plus précisément au Lac Blanc où chaque année une multitude d'activités sont proposées au public avide de nouvelles expériences.

Visite guidée avec Christophe Bergamini, le directeur de l'office de tourisme de la vallée de Kaysersberg.

C'est avec un parcours de découverte plutôt original, qui se fait les pieds nus que nous avons débuté notre visite. Une occasion plutôt insolite de se reconnecter avec les sensations de nos chers petits pieds. Cette activité familiale s'accomplit par étapes durant lesquelles on marche dans différents petits bacs remplis de matières naturelles comme les copeaux de bois, le sable et autres matériaux. C'est doux, ça masse, et c'est très agréable.

Luge sur rails © Radio France - France Bleu

Pour les plus aguerris, le site du Lac Blanc propose également une superbe descente en luge sur rail. À 40 km/h, dévalez la piste ferrée en zigzaguant le long de la montagne. Une descente de 7 minutes qui décoiffe et qui vous fera rigoler à tous les coups.

Et si dévaler les pentes, c'est votre truc, mais que vous préférez avoir le contrôle, alors le VTT de descente est fait pour vous. À l'aide des remontées mécaniques, vous grimperez avec votre vélo de location jusqu'au sommet des pistes spécialement dessinées pour vous offrir une descente adaptée à votre niveau… Verte, bleue, rouge, et même noire pour les plus courageux.

Bref, la vallée de Kaysersberg propose de belles idées d'activités à faire en famille avec en prime une vue à couper le souffle sur les Vosges alsaciennes.

Pour plus d'informations : www.kaysersberg.com



