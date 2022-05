La Vallée de la Bruche fête les arbres et le bois avec le Printemps de la Forêt

Une grande fête autour du bois et de la forêt est organisée pour la première fois dans les communes le long de la piste cyclable et de la voie ferrée de la Vallée de la Bruche ce week-end.

Réécoutez Pierre Nuss vous présenter le programme du Printemps de la Forêt dans la Vallée de la Bruche Copier

C’est le printemps. Le jour du printemps est passé, c’est vrai, mais il n’empêche que c’est le printemps jusqu’au mardi 21 juin 2022 à 11h13, j’ai vérifié, je ne vous sortirais pas cette date du chapeau sinon. D’ici là, le Brechtàl, la vallée de la Bruche vous propose de fêter le printemps de la forêt les 21 et 22 mai. Sous-titré “Sur les traces des hommes du bois”, plusieurs communes se sont regroupées pour vous proposer des tas de rendez-vous. Cet événement familial s’étendra le long de la ligne ferroviaire de Strasbourg – Saint-Dié-des-Vosges, et de la piste cyclable. Il s’adresse à tous les amoureux de la forêt et du bois, de Heiligenberg et Mollkirch jusqu’à Sâales.

La fo­rêt fait partie de l’identité de la Val­lée de la Bruche. Multifonctionnelle, elle est, non seulement une ressource importante mais aussi un enjeu touristique et environnemental. Mais bien qu’elle nous entoure, peu connaissent réellement ses secrets. C’est pourquoi, la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche s’est lancé un défi : Créer un événement festif et fédérateur autour de la forêt et du bois. Une fête organisée autour de 4 thèmes : La forêt, une ressource précieuse (visite en forêt, démonstration bûcheronnage, exposition photo, film, sensibilisation à la nature et à l’entretien des jolis sentiers…). Le bois, une grande diversité de métiers et de savoir-faire (portes ouvertes artisans, ateliers artistes, exposition, marché d’artisanat, …).

Le bois, ses usages dans la construction, aménagement, énergie (visite construction, chaufferie, production granulés, aménagements, …). La forêt et le bois, notre fierté, notre patrimoine commun (rencontres conviviales : artistiques, ludiques, touristiques, gastronomiques avec de nombreux acteurs et usagers de la forêt).

Vous avez toutes les infos sur le site le printemps de la foret point com, avec les infos pratiques, vous pouvez par exemple obtenir un billet SNCF spécial sur tout le week-end à 5 € aller retour sur la ligne ferroviaire.