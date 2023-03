La Vallée des Saints en Bretagne fête la St Patrick et les irlandais

En ce vendredi 17 mars, Jour de la St Patrick et fête des irlandais, la Vallée des Saint honore l'esprit celtique. C'est un double spectacle auquel nous pourrons assister ce soir au pied des statues géantes (169 actuellement).

A partir de 19h30, on commencera la soirée en toute convivialité avec de la musique bretonne et irlandaise, celle de Fred Guichen et Erwan Moal.

Fred Guichen hag Erwan Moal : Noces Bretonnes

A partir de 20h30, Spectaculaires lancera l’illumination du site qui durera 2h, jusqu’à 22h30. Le village continuera d'être animé par Fred Guichen et Erwan Moal de 21h30 à 22h30. »

Le site de la Vallée des Saints à Carnoët