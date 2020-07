La Vie en Vert, de Tonnerre à Evry

La librairie Maipiù à Tonnerre, c'est bien plus qu'une librairie. C'est un lieu de vie et de rencontres, qui fait aussi salon de thé, disquaire vinyle et épicerie italienne. Tout l'été, avec les commerçants de la rue, Camilla organise des événements dans la rue de l'hôtel de ville.

100% icaunais avec Camilla Paturno Copier

La librairie Maipiù se trouve au 14, rue de l'hôtel de ville à Tonnerre.

Camilla nous a justement donné rendez-vous avec sa voisine : Bernadette. Cette ancienne comptable à Paris à monté la boutique Tisslaine il y a plus de 40 ans. Aujourd'hui, elle vous reçoit, entourée de pelotes de laines et d'accessoires de mercerie dans une véritable caverne d'Ali Baba pour amateurs de tricot.

Avec Bernadette, de la boutique Tisslaine Copier

La boutique Tisslaine est située au 8, rue de l'hôtel de ville à Tonnerre.

Cliente du marché de Tonnerre, Bernadette nous à conseillé d'appeler Lucie Rageot, maraichère à Flogny-la-chapelle. Elle s'est installée avec son compagnon Julien Thiney il y a 6 ans. Ils produisent des légumes de saison, et notamment une grande variété de tomates anciennes, comme la Coeur de boeuf orange ou la Noire de Crimée.

Avec Lucie Rageot, du Jardin des Traverseines Copier

Le Jardin des Traverseine est présent sur le marché de Tonnerre tous les mercredi et samedi et à la ferme le vendredi après-midi.

Nous avons ensuite pris la route de la Ferme de Flo', à Evry. C'est Florence qui vous accueille dans sa ferme pédagogique, qui propose tout l'été des activités et notamment un escape game, tout en apprenant le fonctionnement de la vie d'une exploitation moderne.

Avec Florence de la Ferme de Flo' à Evry Copier

La Ferme de Flo' est située 7, rue des Ramoneds à Evry.