France Bleu Périgord est partenaire du 20ème salon du livre ancien et moderne qui se déroule salle Anatole France de Bergerac dimanche 14 novembre 2021 de 09h à 18h.

Le 20ème salon du livre ancien et moderne de Bergerac dimanche 14 novembre 2021

Bandes dessinées, vieux papiers, cartes postales, livres anciens et modernes vous attendent durant toute la journée. De plus, une exposition sur DE GAULLE Mémoire d'histoire sera présente salle Anatole France de Bergerac.

Des livres anciens © Getty - Jacobs Stock Photography Ltd

Vu les contrainte sanitaires actuelles et obligatoires, chaque exposant et visiteurs devra présenter un pass sanitaire informatisé ou sur papier, dès son arrivée et le port du masque est obligatoire pendant toute la durée de la manifestation, sous peine d'exclusion immédiate.

Exposition de livres © Getty - picture alliance / Contributeur

Présentation de l'atelier reliure de l'Association "Les collectionneurs Bergeracois".

Un livre parmi d'autres © Getty - miljko

Des cartes postales sur Bergerac (ville d'accueil) peuvent figurer parmi les exposants.

Lancement d'un ballon devant la Sous-Préfecture de Bergerac © Getty - API Contributeur

D'autres infos sur la page Facebook des Collectionneurs Bergeracois.