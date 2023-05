Le 3e Pique-nique des Envolées : un rendez-vous nature et festif le dimanche 14 mai 2023

C’est le retour d’un évènement festif et nature en ce mois de mai, celui du Pique-nique des Envolées.

Un rendez-vous pour petits et grands pour pique-niquer, se divertir, apprendre, agir et imaginer le parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin de demain. Une belle occasion pour visiter les marais du Cotentin et du Bessin.

Les plus matinaux d’entre vous auront rendez-vous dès 6 heures pour une marche matinale en pleine nature, la suite de la journée débutera à partir de 9 heures.

Au programme de cette journée : visites, conférences, jeux...

6h : Visite à pied de l’ espace naturel sensible à l’aurore

de l’ à l’aurore 9h30 : Découverte à vélo de la baie des Vey s au départ de la maison du parc

de la s au départ de la maison du parc 10h : Balade sur l’espace naturel sensible

À partir de 11h : canoé

13h : déambulation de la fanfare les Carottes rappées

À partir de 14h : conférences diverses

14h30 (et 15h30) : ateliers enfants musique verte, troc-plantes, visite libre du jardin des têtards

15h : spectacle Happy Together par la compagnie Non négociable . Fanfare en déambulation des Carottes rappées

Pour les plus grands, trois conférences sur trois thématiques différentes sont programmées :

14h : Simplifiez votre vie en réduisant vos déchets par Fanny Moritz, conférencière en zéro déchet

15h : Terre, pierre et reconstruction dans les marais du Cotentin et du Bessin par Erwan Patte, responsable communication au parc naturel régional

16h : Sans transition : une nouvelle histoire de l’énergie par Jean-Baptiste Fressoz, historien des sciences de techniques de l’environnement au CNRS

Des animations et activités auront lieu tout au long de la journée, pour le bonheur des petits et des grands.

Côté instructif, présentation de l’association Enerterre , qui accompagne les habitants du Cotentin et du Bessin à la rénovation écologique et durable de leur logement.

Côté ludique, l’association Tecnor apportera ses jeux normands (la grande choule, jeux de palet, jeux de force…) tandis que Dame Nature déambulera du haut de ses échasses. Le manège Gimmik , un carrousel musical vintage basé sur la récup, sera aussi de la partie.

Il sera possible de venir déjeuner sur le site avec son propre pique-nique ou alors profiter de la présence de producteurs locaux et de foodtrucks. Vous aurez aussi l’occasion de créer vos propres smoothies grâce au vélo-smoothie de Permajuice .

Informations complémentaires :

Evènement gratuit

Sur inscription pour les ballades

Horaires

Dimanche 14 mai

9h – 17h (dès 6h pour la visite de l’espace naturel sensible à l’aurore)

Accès

Maison du Parc

3 village Ponts d’Ouve - Saint-Côme-du-Mont

50500 CARENTAN-LES-MARAIS

Plus d’informations sur le site du Parc des Marais du Cotentin et du Bessin