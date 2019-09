Le bachelor testing, une autre façon de découvrir le domaine viticole de Grange Neuve à Pomport

Le Domaine de Grange Neuve à Pomport, un savoir faire viticole familial propose un nouveau produit, le "Bachelor Testing", à l'occasion d'enterrements de vie de jeunes filles et garçons, de séminaires d'entreprises ou de rencontre d'amis

Pomport, France

Avec son animation du "Bachelor Testing", le domaine Grange Neuve fait partie des sites nominés aux Trophées du Tourisme et de l'Innovation 2019 par l'équipe de France Bleu Périgord, c'est à vous de voter et d'élire votre site touristique préféré de Dordogne.

Le domaine Grange Neuve

Depuis 1896 le domaine de Grange Neuve est une exploitation viticole familiale située à Pomport à 12 kms de Bergerac dans le Périgord Pourpre. Sur une exploitation de 70 hectares, la famille Castaing fait partie, depuis 1896, de ces gardiens du savoir-faire viticole périgourdin à travers ses productions de vins de Bergerac, Côtes de Bergerac et Monbazillac. Alliant tradition et modernité, leur mot d'ordre est la convivialité. Ce vignoble est certifié Haute Valeur Environnementale depuis 2012.

Le Bachelor Testing

Le Domaine de Grange Neuve propose un nouveau produit le "Bachelor Testing", à l'occasion d'enterrements de vie de jeune fille et garçon, lors de séminaires d'entreprises ou de sorties entre amis. Cela débute par une visite privée à la fois culturelle et pédagogique suivie par des épreuves sportives, sensorielles et intellectuelles.

Toutes les visites guidées du domaine de Grange Neuve se font sur rendez-vous uniquement.

Visite guidée privée Classique (hors juillet/août), environ 1h gratuit

Visite guidée privée Prestige, environ 2h. 15€/pers.

Visite guidée en groupe l'été. Tous les mardis de juillet et août à 15h, et en anglais tous les jeudis de juillet et août à 15h. 4€/adulte et 2€/enfant.

Pour toute information, contactez le 05 53 58 42 23 ou castaing@grangeneuve.fr