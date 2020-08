Le baladeur de l'été à l'arboretum de la Sédelle Villejoint

Découvrez le paradis des arbres et des plantes où coule paisiblement la Sédelle. Nell et Philippe Wanty vous y accueillent de Mai à Octobre du jeudi au lundi de 14h à 18h ...

Philippe Wanty fondateur et propriétaire de l'arboretum de la Sedelle © Radio France - Nora Bédrouni

L'arboretum de la Sédelle à Villejoint près de Crozant est un lieu incontournable où il fait bon flâner en humant les délicieux parfums de tilleuls et autres plantes. Nell et Philippe Wanty vous font partager leur passion pour ce lieu qui possède une collection considérable d'érables ainsi que plus de 370 taxons , arbres er arbustes qui vous plongent en dehors du temps...

Pour plus d'infos connectez-vous sur www.arboretumsedelle.com