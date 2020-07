Le baladeur de l'été est à Bourganeuf

Le marché nouveau est arrivé à Bourganeuf ! Depuis le mercredi 24 juin, le cœur de ville de Bourganeuf est rempli de marchands et de clients.

Poulets, fromages, saucissons, fruits de saisons, pains, aromates, vins, poissons, pains d'épices, miel... mais également tissus, chaussures, vêtements, fleurs, tuniques, ... de très nombreux commerçants ont changé de place pour investir la rue de Verdun et la place de l’hôtel de ville de Bourganeuf.

des fleurs de saisons au marché de Bourganeuf © Radio France - Thibault ALPHONSE

Une demande de l'Union des commerçants de Bourganeuf qui a l'air de satisfaire le public et les vendeurs. Un centre ville qui revit et qui permet d'en avoir plein les yeux avec des couleurs d'été et les narines avec des effluves gourmandes.

place de l'hotel de ville à Bourganuf © Radio France - Thibault ALPHONSE

Le marché de Bourganeuf se déroule tous les mercredis matins au pied de la Tour Zizim, place de l'hôtel de ville et rue de Verdun.