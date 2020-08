Le baladeur de l'été est à Boussac

Boussac, commune du nord Creuse à de nombreux atouts : tout d'abord un château ! un châterau qui a une histoire mouvementée, construit au 12ème siècle, ruiné lors de la Guerre de Cent ans , rebâti, fortifié et embelli, ce chateau à reçu entre autre Georges Sand.

Cette ancienne gendarmerie est maintenant visitable, plus de renseignements au bureau de Boussac de Creuse Confluence Tourisme.

Mairie de Boussac © Radio France - Thibault ALPHONSE

Chaque jeudi, le marché place de la Mairie vous permet de faire le plein de produits de la région et parmi tout les commerçants, vous trouverez la boucherie de Thierry Guillemin. Situé 1 rue des Fosses, Thierry et sa femme produisent eux mêmes leur viande puisqu'ils possèdent leur propre ferme. Toute leur charcuterie est maison et le service traiteur est à votre disposition.

Plus d'infos : boucherie charcuterie traiteur Guillemin - 1 rue des fosses - 23600 Boussac

boucherie Guillemin - Thierry Guillemin

Autre lieu qui fait la célébrité de Boussac : Creuse nature. Ce centre naturiste affilié à la fédération française de naturisme fête ses 40 ans en 2020.

40 ans de naturisme avec des visiteurs qui viennent de toute l'Europe pour découvrir toutes les activités de Boussac.

Creuse Nature © Radio France - Thibault ALPHONSE

Camping qui propose 120 emplacements ( mobil home, caravanes, tentes...), piscine, restauration et activités sont proposés.

Creuse Nature - route de Bétête - 23600 Boussac Bourg- 05.55.65.18.01