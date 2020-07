Le baladeur de l'été est à St Moreil

La Barn Owl ( la chouette effraie) est une bière qui a été pensé, imaginé, créée par Sylvain. Ce lyonnais cherchait un lieu calme, paisible pour un nouveau départ et c'est par passion qu'il en est venu à être brasseur. Sa bière préférée ? Celle qui produit, celle qu'il fabrique, un savant mélange, une recette à lui dont il garde le secret et parce que une bière, c'est aussi une eau, celle de St Moreil est parfaite pour son breuvage.

Le logo de la bière Barn Owl © Radio France - Thibault ALPHONSE

La brasserie de Sylvain © Radio France - Thibault ALPHONSE

Un véritable succès pour cette bière puisque Sylvain n'arrive pas à satisfaire tout le monde.

Pour plus d'infos concernant concernant cette bière made in creuse : rendez vous à St Moreil et sur son facebook.

Autre casquette de Sylvain : les ruches et il a une vraie philosophie : Il collabore avec les abeilles. Résultat : 10 ruches et 500kg de miel toute fleur. En vente à la brasserie.