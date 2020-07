Le baladeur de l'été est au musée de l'aviation creusoise

Bellegarde en Marche et son canton ont vu naître plusieurs membres de la communauté aéronautique dont les plus connus sont le général Lionel de Marmier, fondateur des lignes aériennes militaires durant la seconde guerre mondiale et François Denhaut, inventeur de l’hydravion à coque. L’association Air Mémorial Creusois fondée en 2008, gère et anime un musée consacré à l’aviation régionale dans le cadre du devoir de mémoire en hommage aux aviateurs creusois de toutes spécialités aéronautiques confondues, civiles ou militaires et ceci depuis les tous débuts de l’aviation.

biographies, découvertes, maquettes... vous trouvez 5 salles remplies de souvenirs.

Episode 1 de la visite du baladeur au musée Copier

maquettes exposées au musée © Radio France - Thibault ALPHONSE

Episode 2 de la visite du baladeur de l'été au musée Copier

Juillet et d’Aout,

tous les jours sauf le mardi,

de 15h30 à 18h30



En dehors de cette période, des visites

individuelles ou de groupes peuvent être

organisées au :



05 55 67 52 14 ou 06 82 50 97 26 contact[@]airmemorialcreusois.fr