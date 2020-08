Le baladeur de l'été pose son micro à Felletin

Le baladeur de l'été est à Felletin pour découvrir le marché, l'un des plus beaux de Creuse. Ce marché se déroule tout les vendredis matins en plein cœur de la commune. Producteurs locaux, camelots,... ils sont plus d'une cinquantaine à vous proposer leurs produits.

Marché de Felletin © Radio France - Thibault ALPHONSE

L'occasion de rencontrer Coralie Sylvestre, de l'association "Pays-sage" pour parler du festival "chemins de rencontres"

Le Festival Chemins de Rencontres a lieu chaque année dans les environs de Flayat et a pour objectif de faire découvrir les chemins creusois au plus grand nombre. Les balades sont ponctuées par des concerts, spectacles et ateliers.

Cette année, rendez-vous les 14, 15 et 16 août 2020 à Felletin, Flayat et St-Georges-Nigremont pour une balade, des ateliers, des concerts et des spectacles : une programmation tout public pour se retrouver sur les sentiers creusois !

Retrouvez la programme chaque jour :

vendredi 14 aout

Samedi 15 aout

Dimanche 16 aout

RENSEIGNEMENTS : 05 55 67 88 58 ou contact@pays-sage.net