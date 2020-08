Le baladeur de l'été pose son micro autour du lac de Vassivière

Le baladeur de l'été a posé son micro chez Catherine Carrier qui gère le centre équestre de Vassivière à Masgrangeas et au bistrot du lac !

Deux sites à découvrir durant votre été en Creuse :

le centre équestre de Vassivière qui vous accueille pour des randos journées ou demi-journée. Catherine Carrier a racheté ce centre il y a 4 ans et le développe pour permettre à tout le monde de découvrir le monde équin.

Catherine propose des randonnées à cheval ou à poney pour les niveaux.

les chevaux de Catherine Carrier © Radio France - Thibault ALPHONSE

Pour tout renseignement : VASSIVIÈRE À CHEVAL - Les Sagnes Masgrangeas 23460 ROYÈRE-DE-VASSIVIÈRE - 06 83 55 55 59

Deuxième lieu à découvrir : Le bistrot du Lac

Un bar - restaurant, à Masgrangeas, que Valérie et Jean François, tout deux charentais, ont reprit il y a 5 ans maintenant. Un lieu connu et reconnu pour ses pizzas, son fondu creusois revisité et ses salades gourmandes.

Vous succomberez forcément à la vue sur le lac

Vue sur le lac de Vassivière © Radio France - Thibault ALPHONSE

Pour réserver : Bistro du Lac – Masgrangeas – 23460 Royère de Vassivière

05.87.54.00.24