Le Baladeur de l'été: Thiers

Thiers,célèbre pour sa coutellerie, est située à 40 kilomètres à l'est de Clermont-Ferrand. C'est dans cette belle ville médiévale que va se balader Jean-François Pujante

Thiers, France

Au détour d'une rue à Thiers © Radio France - Jean-François Pujante

Présentation de la matinée

Notre Baladeur va se promener dans les rues de Thiers aujourd'hui. Pour lui servir de guide, Christophe Chavarot de l'office de tourisme de Thiers. Au programme des couteaux bien-sûr, mais aussi des bonnes choses à manger, un peu d'art, un peu de cuir, un petit tour au marché et du farniente sur une base de loisirs.

Présentation de la matinée Copier

Thiers dans le Puy de Dôme © Radio France - Jean-François Pujante

La place Antonin Chastel

Notre Baladeur est monté sur les hauteurs de Thiers. Le voila avec Christophe Chavarot, de l'office de tourisme, place Antonin Chastel. C'est sur cette place que, tous les jeudis et samedis, se tient le marché. De cet endroit, on a aussi une vue magnifique sur toute la vallée. Découverte en compagnie de Christophe Chavarot et Jean-François Pujante

La Place Antonin Chastel à Thiers dans le Puy de Dôme Copier

Cadran solaire, place du Antonin Chastel à Thiers © Radio France - Jean-François Pujante

Restaurant, épicerie 7 ici à Thiers © Radio France - Jean-François Pujante

7 ici

Après avoir remonté la rue Conchette, notre Baladeur s'arrête au numéro 7, pour une halte gourmande chez Flora. 7 ici, une épicerie fine, mais aussi un restaurant qui propose de nombreux produits locaux.

Restaurant-Epicerie 7 ici, 7 rue Conchette à Thiers Copier

Flora et sa maman au 7 ici à Thiers © Radio France - Jean-François Pujante

Atelier de maroquinerie

Toujours dans la rue Conchette mais cette fois ci au numéro 10, notre Baladeur pousse la porte d'un atelier de maroquinerie. Pour l'accueillir, Astrid qui s'est installée un peu par hasard à Thiers.

Atelier de maroquinerie situé 10 rue Conchette à Thiers Copier

Un peu de musique, rue Conchette à Thiers © Radio France - Jean-François Pujante

Le musée de la coutellerie de Thiers © Getty - Franck Guiziou

Le musée de la coutellerie

Thiers est la capitale du couteau. Notre Baladeur se devait donc de visiter le musée de la coutellerie, situé rue de la coutellerie! découverte avec Valérie Vigier.

Le musée de la coutellerie de thiers Copier

Couteaux de Thiers © Getty - Franck Guiziou

La galerie du Pirou

Notre Baladeur poursuit sa découverte de Thiers. Le voici 19 place du Palais à la galerie du Pirou. La galerie du Pirou organise des expositions d'artistes. Les explications de Dominique Godivier, responsable de la galerie.

La galerie d'art du Pirou à Thiers Copier

Pour en savoir plus sur la galerie du Pirou

Rue de Thiers © Radio France - Jean-François Pujante

Hébergement sur la base Iloa de Thiers © Radio France - Jean-François Pujante

La base Iloa

Notre Baladeur termine sa découverte de Thiers avec un peu de farniente sur la base Iloa. Plan d'eau, bronzette, camping, animations de quoi passer un agréable moment. Les explications de Joëlle Nourrison.

La base Iloa de Thiers en compagnie Joëlle Nourrisson Copier

Ambiance chaleureuse et conviviale sur la base d'Iloa de Thiers © Radio France - Jean-François Pujante

Notre Baladeur a bien mérité sa petite sieste! - Hébergement sur la base Iloa de Thiers © Radio France - Jean-François Pujante

Pour préparer votre visite de Thiers