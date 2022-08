"Le Baladeur futé" à la découverte de Sud d'Auxerre

Catherine Marchesin, vous emmène à la découverte du Sud de l'Yonne . Au programme histoire et gourmandises ...

« Bonheur et macarons » à Bazarnes

A Bazarnes Myriam Borie confectionne avec amours des macarons mais aussi des entremets, des choux, des pièces montées …

Myriam Borie "Bonheur et macarons" Bazarnes © Radio France - Catherine Marchesin

« Bonheur et macarons » ce sont des gourmandises confectionnées avec des ingrédients de qualité, si possible locaux. Pas d’arôme ni de colorants artificiels … un vrai régal !

« La Commanderie du Saulce sur Yonne » à Escolives Sainte Camille

"La commanderie du Saulce" est le témoin de la vie des commanderies de Malte, et elle est inscrite à l’inventaire des monuments historiques.

La comanderie du Saulce © Radio France - Catherine Marchesin

Commanderie du Saulce © Radio France - Catherine Marchesin

Elle est composée de plusieurs bâtiments : Un petit château représentatif des constructions Louis XV, reconstruit en 1760 pour le commandeur de Malte. Un petit Trianon remarquable avec ses fresques intérieures et ses sculptures extérieurs.

Le parc, recensé comme jardin remarquable, rappelle la grande époque des jardins à la française

Le Donjon de Cravant

Depuis 1983, Colette Bechet habite le donjon de Cravant. Seule, elle se bat pour faire vivre l’ancienne forteresse du 13ième siècle. Ce donjon est ce qu’il reste aujourd’hui des fortifications de Cravant qui furent l’objet d’une célèbre bataille en 1423.

Le donjon de Cravant © Radio France - Catherine Marchesin

Colette Bechet y présente une collection de créations en chanvre et rêve d’en faire un musée.

« Cycle Divin » à Vincelottes

Grégory Millet à crée « Cycle Divin » pour vous emmener à la découverte de la Bourgogne et de ses vins en vélo à assistance électrique.

Cycle Divin à Vincelottes © Radio France - Catherine Marchesin

Gregory Millet, Cycles Divins © Radio France - Catherine Marchesin

Il vous propose des circuits à la mi-journée et à la journée.

Site archéologique d’Escolives Sainte Camille

"Le site archéologique d’Escolives Sainte Camille" nous offre une véritable plongée dans le monde gallo romain.

Site archéologique Escolives Sainte Camille © Radio France - Catherine Marchesin

Nous sommes le long de l’ancienne Via Agrippa sur le site d’une résidence gallo romaine. Aujourd’hui on peut voir les thermes et un musée.

Le Domaine du Clos du Roi à Escolives Sainte Camille

Le Domaine du Clos du Roi est un domaine viticole familial depuis 3 générations.

Domaine du Clos du Roi © Radio France - Catherine Marchesin

Aujourd'hui c'est Magali Bernard qui gère le domaine. Découvrez le bar à vin du domaine et visitez ses caves ! Une belle halte au milieu des vignobles de l'auxerrois !