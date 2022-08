Le Baladeur Futé dans le vézelien

La brasserie de la colline à Vézelay

La Brasserie Bières de la Colline est ouverte depuis 2019 dans le village de Vézelay.

Les bières de la Colline © Radio France - Catherine Marchesin

Vous y trouverez une gamme de bières bio de dégustation aux arômes et parfums complexes.

Nicolas Bry, les bières de la colline © Radio France - Catherine Marchesin

Gamme fixe, saisonnière ou cuvée exceptionnelle, les bières sont brassées en petites quantités pour les amateurs à la recherche de bonnes saveurs.

Rencontre avec Nicolas Bry Copier

La boutique "Mes découvertes" à Vézelay

Julien Cohen, l'antiquaire aux lunettes bleues, a ouvert une boutique d'antiquité et d'objets de décoration dans une ancienne église.

"Mes découvertes " à Vézelay -

"Mes découvertes" c'est aussi une cave qui vous accueille et vous propose les vins de la région à partager devant quelques gourmandises.

Marion, "Mes découvertes" à Vézelay -

Rencontre avec Marion, "Mes déouvertes" Copier

"Les fontaines salées" à Saint Père

A 1,5 km au sud de Saint Père, le site des Fontaines Salées doit son nom à la résurgence de sources d’eau salée captée il y a déjà 4300 ans (néolithique final) au moyen de cuvelages en chêne toujours en place.

"Les fontaines salées" à Saint Père -

Les vestiges d’un vaste établissement thermal daté des 1er-3e siècles de notre ère, témoignent encore de la pérennité de l’occupation humaine.

Les fontaines salée à Saint Père -

Rencontre avec JP Carquin, "Les fontaines salées" Copier

"Le cousin du Népal" à Pontaubert

"le cousin du Népal" est une boutique d'artisanat népalais et de créateurs français, mode enfants et adultes, pierres et lithothérapie, objets rituels, encens, bols tibétains, thés ...

"Le cousin du Népal" à Pontaubert -

C'est aussi une brocante où vous pourrez venir chiner dans cet ancien atelier du peintre et graveur Eugène Corneau,

"Le cousin du Népal" à Pontaubert -