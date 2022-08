Le baladeur futé en Puisaye

Exposition Albert Hal et Alexandra Perroux à Treigny

Les deux plasticiens Albert HAL (plasticien et infographiste diplômé de l'Ecole Nationale des Arts Appliqués et des Métiers d'Art de Paris.) et Alexandra PEROUX (elle a étudié l'historie de l'art et l'architecture d'intérieur.

Albert Hal, plasticien à Treigny -

Elle travaille sur la féminité, le rapport que l'Homme entretient avec la Nature, et à la mémoire et aux traces qu'il laisse.) exposent leurs dernières oeuvres.

Rencontre avec Alber Hal Copier

Le point bar de saint Sauveur en Puisaye

Maison de la presse, bar, expos, festival de court-métrage, belle arrière-cour ... un lieu à découvrir de toute urgence !

Si vous avez envie de rire et de faire le plein de bonne humeur , passez par "Le Point Bar" chez Jean-Christophe, bar et presse au centre-ville de Saint-Sauveur pour un café, acheter et lire un magazine et apprécier une expo depuis la cour intérieure. Il est drôle, survolté et hyper pro.

Le Point Bar Saint Sauveur en Puisaye -

Et le vendredi soir, c’est l’occasion de boire un verre entre amis

Rencontre avec Jean Christophe du Point Bar Copier

"Divagation sentimentale" à la Ferme des Metz" à Saint Sauveur en Puisaye

Avec son exposition "Divagation sentimentale", Pierre Marty vous propose une balade en pleine nature poyaudine à la découverte de ses œuvres …. il travaille le bois brûlé .

Pierre Marty devant l'une de ses oeuvres -

Rencontre avec Pierre Marty Copier

Le moulin de Vanneau

Le Moulin Vanneau, à Saints en Puisaye est une ferme pédagogique d’antan où oies, chats, poneys ou encore cochons vivent comme au bon vieux temps

Le Moulin de Vanneau -

Découvrez également le fonctionnement du moulin à eau toujours en activité.

Les Ecomusées vous ramèneront au siècle dernier. Pour terminer, partez à la découverte des marais de la vallée du Branlin au travers un sentier de promenade pour découvrir ce site naturel remarquable.

Mais ça donne faim tout ça ! Pas de soucis, sur place l’auberge vous permettra de recharger vos batteries avec de bons plats bio et locaux