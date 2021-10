Le bon roi Dagobert et l'Alsace

Réécoutez Pierre Nuss vous parler des liens entre Dagobert et l'Alsace Copier

Jusqu’au 17 octobre, venez tous redécouvrir la route des vins pour la 2ème édition du Fascinant Week-end. Du nord au sud, la Route des Vins d’Alsace sera rythmée par plus de 100 manifestations. Et je vous emmène en balade à Draane, Traenheim, pour une balade dans les vignes avec un viticulteur de la cave du Roi Dagobert, avec dégustation dans les vignes. Ça me fait penser que pas grand-monde ne tique quand on parle du Roi Dagobert. Pourquoi on l’évoque en Alsace, et précisément à Traenheim ?

Oui, c’est bien Dagobert 1er dont on parle, celui de la chanson. Je tiens tout de suite à préciser que la chanson se paie la tête de Louis XVI. Euh, j’aurais pas dû dire ça comme ça. Avant la Révolution, on ne pouvait pas ouvertement se moquer du roi, donc on en a pris un mille ans avant. C’est tombé sur ce roi du 7e siècle, Dagobert 1er n’était pas ridicule comme dans la chanson, il était peut-être myope par contre, un évêque de Strasbourg écrivait qu’il se prenait parfois les pieds dans les tapis. Bon. Il n’était pas n’importe qui, fils du roi Clotaire II et de la reine Bertrude.

Oui, ils ne savaient pas encore choisir entre Berthe et Gertrude, donc c’était Bertrude. Son fils, donc, Dagobert 1er fut roi d’Austrasie en 623, l’Austrasie allait de Douvres jusqu’à la Bourgogne, avec l’Alsace, le Pays de Bade et le Würtemberg, et jusqu’à la République Tchèque, en gros. Puis il devient roi de l’ensemble de l’immense royaume franc en 629, et je rappelle qu’en vrai, les francs sont à la base des belges.

Oui, enfin on ne compare pas avec aujourd’hui, hein. La famille des rois francs avait un château sur les terres de Marlenheim et Kirchheim, pas très loin de Traenheim, d’ailleurs, la cour franque y venait régulièrement et on appelle encore ce coin “la couronne d’or”, encore une référence aux rois qui venaient siroter du vin d’Alsace. Dans l’histoire légendaire de l’Alsace, Dagobert occupe en tous cas une place importante. Roi sympathique, bon vivant, il apparaît dans presque toutes les vies de saints et dans les chroniques pour lesquelles il est « le grand Dagobert » (der grosse Dagebrecht, c’est son petit nom francique). Je vous rappelle la balade dans les vignes de Traenheim dimanche à 14h30, avec la Cave du Roi Dagobert ! C’est gratuit sur inscription sur routedesvins point alsace.

