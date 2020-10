Le café-théâtre de Carcans souffle ses 6 bougies

Depuis 6 ans, le café-théâtre de Carcans propose de la détente et de la bonne humeur avec des pièces de comédies et pour ces vacances de la Toussaint la programmation est aussi bien pour les grands que les petits.

Ouvert en octobre 2014, ce samedi 17 octobre le café-théâtre de Carcans a soufflé ses 6 bougies. L'établissement médocain tenu par Xavier Guibert et Nathalie Sarthe propose des pièces de comédie avec un vif succès. Fermé pour cause de Covid-19 au printemps, l'établissement a pu rouvrir cet été mais avec une jauge réduite pour respecter les règles sanitaires. C'est malgré tout avec une salle "pleine" que ce café-théâtre a pu souffle ses 6 bougies pour le plus grand bonheur du public venu se restaurer et se divertir puisque c'est le concept de cette salle de spectacle de proposer un repas avant la montée sur scène des comédiens.

Spectacles pour petits et grands

Durant les vacances de la Toussaint ce théâtre propose une programmation pour tous les âges. Du rire et de la bonne humeur pour petits et grands !

L'île aux sortilèges (jeune public) de David Fenoul avec Armony Bellanger et Pascal Valette. Représentations les 24 et 25 octobre à 11h.

Certains papas sont pompiers ou policiers, moi j’ai un papa pétochard ! Un trouillard quoi ! Il est comme ça à cause d’un vilain sort ! Aujourd’hui c’est décidé, je dois sauver mon papa, et pour cela, direction l’île des sortilèges pour rompre le sort de la trouille qui fait peur ! Je vais donc devoir affronter les tempêtes, les requins, les vagues . . . Euh j’ai un petit peu peur d’un coup. Vous voulez bien m’accompagner dans cette aventure ? Ah oui, Je ne me suis pas présenté je m’appelle Jojo Lapétoche et je suis un pirate ! Un pirate sans peur . . . Enfin presque !

Nuit blanche pour un sombr'héros de David Fenouil avec Armony Bellanger, Pascal Valette et François-Dominique Blin. Représentations les 22, 23 et 24 octobre à 20h30.

Victor, homme de ménage depuis 13 ans, s’apprête à terminer sa journée de labeur à l’hôtel “Cactus”. Il ignore encore que dans la dernière chambre, sa vie va basculer dans une succession de quiproquos qui le conduiront à se faire passer pour un dangereux malfrat mexicain, face à un redoutable sociopathe du nom de Heinrich, et tout ça pour les yeux d’une femme !

Un normand à Paris d'Edouard Mutez avec Marie Lagrée, Fabrice Parmentier et Vincent Varinier. Représentations les 29, 30 et 31 octobre, 5, 6 et 7 novembre à 20h30. 1 et 8 novembre à 14.

Une colocation à trois qui s’annonce explosive ! Comme beaucoup de parisiens, Camille sous-loue son appartement pour mettre un peu de beurre dans les épinards. Elle reçoit aujourd’hui même son nouveau locataire : Gérard, un normand peu soucieux d’aller visiter la capitale et plutôt décidé à jouer les incrustes ! Et voilà qu’en plus débarque Fred, l’ex de Camille ! La colocation à 3 s’annonce explosive !

Tarifs et réservations