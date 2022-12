Le Carrousel des Métiers d’Art et de Création, un événement culturel, artistique et commercial

Unique en son genre, à la fois événement culturel, artistique et commercial, le Carrousel est l’occasion pour les Parisiens, les Franciliens et les touristes de découvrir le travail de 130 artisans d’art dans les domaines de la décoration, du design et de la mode.

A quelques jours des fêtes d’année, vous trouverez à coup sûr de quoi faire plaisir à votre entourage, des pièces uniques et façonnées en atelier, des cadeaux éthiques, durables et créatifs : luminaires, arts de la table, meubles design, bijoux, chaussures, céramiques…

Dix talents émergents à l’honneur

La 12e Biennale des Métiers d’Art et de Création est aussi l’occasion de découvrir le travail des 10 lauréats du Prix Jeunes Talents 2022, décerné par la CMA Île-de-France avec le soutien de la Métropole du Grand Paris.

Choisis parmi plus de 80 candidatures, ces jeunes artisans sortis d’école ou en reconversion bénéficient d’un espace gracieux au cœur du salon pour présenter leur savoir-faire. Luthière, ébéniste, tourneur sur bois, bijoutières, coutelier, souffleur de verre ou encore tapissier et décorateur sont les invités de cette édition.

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Île-de-France

Le Carrousel des Métiers d’Art et de Création est une biennale organisée par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Île-de-France avec le concours de ses partenaires institutionnels : la Région Île-de-France, la Métropole du Grand Paris et la Ville de Paris.

La CMA Île-de-France représente les 275.000 entreprises artisanales franciliennes, regroupe 1.200 collaborateurs et dispose de 26 sites d’implantation sur l’ensemble du territoire d’Île-de-France.

Information, formation, accompagnement... Son action concerne différents publics : les créateurs d’entreprises, Chefs d’entreprises artisanales, Jeunes et personnes en reconversion et les collectivités.