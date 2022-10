Le château d'Orcher souffle les 30 bougies de Plantes en fête

Surplombant l'estuaire de la Seine, le château d'Orcher offre une vue unique sur le pont de Normandie, Honfleur et le Havre.

Le château d'Orcher en Seine Maritime - Photo: chateaudorcher.com

Installée dans les jardins, la manifestation accueille de nombreux exposants, pépiniéristes, artisans... et propose des ateliers et conférences:

Atelier tisane: vendredi 7 octobre à 16h et samedi 8 octobre à 15h.

Conférence remplacer le thé d'Asie par les plantes du bocage: dimanche 9 octobre à 11h.

Conférence les plantes médicinales sauvages et communes de Normandie: dimanche 9 octobre à 15h.

Atelier enfant tout le week-end.

Plantes en fêtes au château d'Orcher - Photo: chateaudorcher.com

Une balade déambulation est également proposée sur inscription samedi 8 octobre à 11h.

Tarifs:

Tarif normal : 5€ Pour les adultes et enfants de plus de 12 ans.

Tarif réduit : 2,5€ Etudiants, visiteurs en situation de handicap, demandeurs d'emploi, membres des associations horticoles, membres de l'ARPJHN sur présentation d'un justificatif.

Pass 3 jours: 8€

Gratuit:-12ans

Horaires:

Vendredi 7 octobre 14h/18h

Samedi 8 et dimanche 9 octobre 10h/18h

En savoir plus:

Le site du château d'Orcher

La page Facebook de Plantes en fête

Le compte Instagram de Plantes en fête