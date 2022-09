Le chorégraphe de Michèle Laroque, Sofiane Chalal, à Châteauneuf-Grasse

Sofiane Chalal qui a chorégraphié et joué dans Alors on danse de la Niçoise Michèle Laroque joue samedi à Châteauneuf-de-Grasse Ma part d'ombre. Son premier solo où il se met à nu et où il évoque le rapport ambigu avec son corps hors-norme.

Un corps, deux ambiances

Un corps hors-norme. Danseur et chorégraphe, Sofiane Chalal l’assume sans ambages : "On me rencontre deux fois, comme si mon corps prenait toute la place, même la mienne". Cette dualité presque schizophrène entre sa vie sur scène et à la ville est le sujet de Ma part d’ombre, son premier spectacle solo. Chorégraphies, vidéos, stand-up : la part de lumière de l'artiste fait ainsi face à sa part d'ombre, jugée et stigmatisée.

Beaucoup soulignent son talent, son charisme et sa volonté.

Sofiane Chalal a fait danser Michèle Laroque

Issu du hip-hop et lauréat de nombreux concours, Sofiane Chalal a également réalisé les chorégraphies et joué dans le film Alors on danse de Michèle Laroque.

Il a aussi participé à un numéro de TPMP avec Cyril Hanouna.

Des rencontres avec les enfants de Châteauneuf

Déjà arrivé à Châteauneuf, il est en ce moment à la rencontre d'enfants de l'école. Jeudi matin, il participait à un atelier découverte. Un moment artistique de partage et d'échanges avec des messages importants d'espoir (aller au bout de ses rêves) et de tolérance. Vendredi après-midi, une représentation de Ma part d'ombre sera proposée aux enfants. Avant la représentation grand public samedi à 21h à Châteauneuf-de-Grasse à la Terrasse des Arts.