Le cirque Aïtal de retour à Boulazac "À ciel ouvert"

On les avait quittés en octobre 2010, éblouis par leur "saison de cirque" présentée plaine de Lamoura à Boulazac, entourés par une dizaine de comédiens, acrobates et musiciens dans un décor circulaire qui tournait autour du public. Le cirque Aïtal est de retour en Dordogne pour 3 représentations de leur nouveau spectacle "À ciel ouvert". Un spectacle plus intimiste dans lequel on retrouve Victor Cathala, Kati Pikkarainen entourés de 2 musiciens Helmut Nünning et Hugo Piris dans un nouveau décor : un village de caravanes. Pas de chapiteau, le public est assis autour de la scène, dans des remorques transformées en gradins. Un décor insolite qui met les comédiens dans une situation de jeu atypique rajoute Victor Cathala, un espace vivant et perméable dans lequel se conjugue le burlesque et la performance circassienne propre au cirque Aïtal.

Les Immanquables du Mardi 20 Septembre : le retour du cirque Aïtal Copier

Victor Cathala et Kati Pikkarainen - Quentin Coussirat

Un retour en terrain connu

L'amitié entre le cirque Aïtal et l'Agora de Boulazac, dirigée par Frédéric Durnerin, ne date pas d'hier. Victor Cathala insiste sur la relation de confiance et le soutient de la structure périgourdine, indispensable à la création. Jeudi 22 Septembre, le spectacle sera joué pour la première fois devant le public, 2 autres représentations sont proposés les vendredi 23 et samedi 24 septembre à 20h30. La jauge d'accueil du public est limitée à 250 personnes par représentations.