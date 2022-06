Le comice agricole est de retour à Etrepagny

Le comice agricole d'Etrépagny est l'occasion de perpétuer les traditions en récompensant les ouvriers agricoles et de découvrir les évolutions et les nouvelles façons de travailler. C'est aussi une vitrine de l'agriculture respectueuse de l'environnement.

Durant 2 jours, sur le terrain de l'aéroclub du Vexin, près de 80 exposants se donnent rendez-vous avec un marché fermier, exposition de matériel ancien et actuel, miniatures, défilé de mode autour du lin, ...

Totem vache comice agricole d'Etrepagny - Photo: facebook.com/comiceagrietrepagny/

La culture et l'élevage avec des vaches et des moutons.

La médiation animale sera abordée avec la participation du centre médicosocial Saint-Martin d'Etrépagny et sa mini ferme.

Remise des prix des concours organisés dans les écoles primaires et maternelles du secteur:

1er concours : l’hôtel à insectes - 13 écoles ont participé à ce concours

2e concours : reproduction d’une photo ou d’une peinture au choix qui évoque la campagne et la nature à l’aide de différentes graines, de paille et de foin que nous avons fournis - 30 classes ont participé à ce concours.

L'équipe de la ludothèque de la commune sera présente pour vous faire découvrir des livres sur le thème de la ferme et jouer à des jeux géants !

Dimanche dès 7h30, 27 vieux tracteurs s'élanceront pour le "tour du canton"

Affiche Comice agricole d'Etrépagny 2022

Horaires: 9H30/18H

Tarif 5€ (gratuit enfants de moins de 1m45)

Restauration: Un repas assis sous tente sera assuré par Leroy traiteur

Une restauration rapide sera proposée par Chez Laure & Paul ainsi que La Ferme du Thil

France Bleu Normandie en direct du comice agricole samedi de 10h à 12h30 pour "le grand agenda du week-end"

Serge Baillivet en direct du parc expo de Rouen © Radio France - Mohammed Saïdi

Le lieu: Florent Pagny est venu tourner son clip "l'avenir" à l'aérodrome d'Etrépagny