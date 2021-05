Le Conquil devient trois parcs distincts cette année !

Cette année est l'année du changement pour Le Conquil à Saint-Léon-sur-Vézère ! Ce ne sera plus un seul et même parc où se mêlent site troglodytique, dinosaures et accrobranche, mais 3 parcs distincts : Le Conquil, Le Dino Parc et le Préhistobranche.