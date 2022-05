Le Festiv'Alsace des jeunes aux Tanzmatten le 8 mai

Réécoutez le programme du Festiv'Alsace de ce dimanche Copier

Chaque année depuis 1999, moins les deux années précédentes à cause de ce que vous savez, le Groupement de...le groupement de Théâtre du Rhin met à l’honneur des troupes de jeunes prenant des cours d’alsacien et jouant du théâtre dans les plus de 200 différentes associations affiliées au groupement. Toute l’année, des très jeunes et des jeunes apprennent notre Müedersproch, et la mettent en scène dans de petites pièces de théâtre.

A cause de la pandémie, cette 21e édition du Festiv’Alsace ne comptera qu’une seule journée au lieu de deux habituellement, car le coronavirus a créé de gros soucis pour les répétitions. Malgré tout, plus de 50 jeunes issus de 8 troupes viendront malgré tout ce dimanche aux Tanzmatten de Schlettstàdt. Tiens, on va jouer à un jeu, là j’ai dit les Tànzmàtte, donc vous savez que Schlettstàdt c’est Sélestat. Je dis les noms des villages en alsacien, vous trouvez les noms en français. Il n’y a pas de raison qu’il n’y ait que vous posiez les questions dans Embarquement immédiat à 11h. Ok ? Donc, ce dimanche aux Tànzmàtte de Sélestat, allez saluer leur courage, ce sera la première fois pour certains. Parmi les troupes participantes,

t’Schaffele Schüel von Aschaui, la troupe de Aschaui, c’est ?

la compagnie Heckerland’r de Furichhüse-Wolsche? Attention c’est un piège

d’Elsasser Bühn von Gàmbshe, Gàmbshe?

d’Harrelser Lüser. Harrelshe?

les Schtùmbas de la Scher, ça c’est une rivière, le village commence pareil ?

la section des jeunes de Süfflùm?

et les joyeux vignerons de Wolixe,

Le Festiv’Alsace des jeunes du Groupement du Théâtre du Rhin démarre à 14h aux Tanzmàtte de Schlettstàdt.

Affiche de l'événement - Groupement de Théâtre du Rhin

Pour les applaudir, le prix d’entrée est à 6€, gratuit pour les moins de seize ans. Vous avez toutes les informations sur le site theatre du rhin point net

Demandez le programme - Groupement de Théâtre du Rhin

à réécouter Brigitte Moog, présidente du Groupement de Théâtre du Rhin

Le site du Groupement de Théâtre du Rhin.