Le festival Allez Hop 2020 et Zora Chabottée - die gestiefelte Katze

La 9ème édition du Festival transfrontalier de Théâtre bilingue jeune public, Allez Hop! 2020 proposée par le Theater Eurodistrict Baden Alsace et soutenu par l'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, ouvrira ses portes samedi 11 janvier 2020 à 16h, pour la première fois dans le nouveau théâtre au Forum Européen du Rhin à Neuried Altenheim au pied du Pont Pflimlin !

La nouvelle production franco-allemande pour enfants de la troupe, « Zora Chabottée / Die gestiefelte Katze » d’Edzard Schoppmann et d'après le conte des Frères Grimm, donnera le coup d’envoi de cette nouvelle édition.

Zora Chabottée - die gestiefelte Katze

D'Edzard Schoppmann / Adapté librement du conte des Frères Grimm

Lever de rideau sur Zora, la reine des chats à Bollywood ! Un peu de cacophonie et hop, le chapeau se remplit d'argent qui tinte joyeusement ! Hans en reste bouche bée. Son père lui aurait-il donc réellement légué un objet de valeur ? Mais voilà que Zora dépense tout son argent pour s'acheter une paire de bottes… et promet un avenir riche à son maître sans le sou, grâce à son talent exceptionnel pour la chasse aux perdrix.

Sous la direction d'un magicien et avec le soutien du jeune public, le pauvre Hans, la chatte émancipée, le duc cupide et sa fille languissante jouent avec leur fortune. BAAL novo adapte librement le conte des frères Grimm et transporte les personnages sur le carrousel de la vie, qui les entraîne à la recherche de rêves et de chimères. Embarquez à votre tour ! Le voyage va être coloré, musical et turbulent !

Mise en scène : Edzard Schoppmann

Avec : Henrietta Teipel, Ronja Schweikert, Benjamin Wendel, Horst Kiss, Matthieu Singuerlet

Retrouvez toutes les dates de cette création, ainsi que les liens vers la billetterie.

Theater Eurodistrict BAden ALsace

Europäisches Forum am Rhein Neuried

Am Altenheimer Yachthafen 1

77743 Neuried

