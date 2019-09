Le festival BILINGO à Guebwiller

Un sujet d'actualité : le bilinguisme. Le festival guebwillerois BILINGO commence la semaine prochaine. Son objectif : encourager le bilinguisme et l'apprentissage de l'allemand. Zweisprachigkeit ist eine wichtige Sache im Elsass.

Guebwiller, France

Thierry Mechler, adjoint à la Culture vous explique tout.

CONFÉRENCE DE PRESSE "BILINGO 2019" :

Affiche Bilingo - Bilingo

mardi 24 septembre à 10h à la mairie de Guebwiller

Pour le bilinguisme, Guebwiller agit ! S'engage ! Depuis quatorze ans, la Ville organise BILINGO, le festival franco-allemand qui valorise l'apprentissage de l'allemand et encourage le bilinguisme.

L'édition 2019 permettra de redécouvrir la vie et les travaux du prix Nobel de la Paix Albert Schweitzer (1875-1965), symbole alsacien du bilinguisme, médecin, humaniste, pasteur et musicien.

Du 23 septembre au 8 novembre, des actions culturelles et pédagogiques seront proposées à des élèves de classes de maternelles et élémentaires, collégiens et lycéens du territoire de la Communauté de communes de la région de Guebwiller : ateliers de création, théâtre, percussions, café-philo, radio...

Le tout public est aussi concerné : stammtisch intergénérationnel , conférence "Albert Schweitzer, bilingue (ou carrément Bilingo!)", concert d'orgue et éloquence, café-philo bilingue...

POUR TOUT SAVOIR, VENEZ RENCONTRER

Mardi 24 septembre, à la conférence de presse, plusieurs artistes / acteurs du bilinguisme interviendront :

Jennifer Rottstegge : responsable théâtre Jeune Public/ gestion de projet de la compagnie de théâtre Baal Novo

Anne-Marie Delaporte : enseignante en classe bilingue à l’école élémentaire Émile Storck de Guebwiller et initiatrice avec Yvonne Spindler de l’échange scolaire entre les élèves de l’école élémentaire Émile Storck et l’école Michael-Friedrich-Wild-Grundschule à Müllheim

Yvonne Spindler : enseignante et directrice adjointe de l’école Michael-Friedrich-Wild-Grundschule à Müllheim

Barbara Dobuszewsk i : directrice MFW Grundschule Müllheim

François Haggenmuller : percussionniste, Baka Trio

Jenny Litzelmann : directrice de la Maison Albert Schweitzer à Gunsbach

Seront également présents : Francis Kleitz, maire de Guebwiller-conseiller régional; Thierry Mechler, adjoint chargé des Affaires culturelles; Anne Dehestru, adjointe chargée des Affaires scolaires et périscolaires; Joëlle Jurkiewicz, directrice des Affaires culturelles er Camille Carmona, chargée de mission Bilingo.

Das Bilingo Festival wird von der Abteilung für Kultur der Stadt Gebweiler organisiert und zielt darauf ab, das Erlernen der deutschen Sprache und die deutsch-französische Zweisprachigkeit in Gebweiler, bei der Gemeindegemeinschaft der Region Gebweiler und beim Departement zu fördern.

Publikum: Kinder der Grundschulen, Gymnasien (Unter- und Oberstufen), des Instituts Saint-Joseph für Menschen mit Behinderung und letztendlich Senioren. Bilingo 2019 wird vom 23. November 2019 stattfinden. Ein paar Veranstaltungen werden Eltern angeboten, andere sind öffentlich. Zudem werden generationenübergreifende Treffen den Austausch zwischen Jugendlichen und Senioren ermöglichen, um die Zweisprachigkeit durch den elsässischen Dialekt zu fördern.

Ausgabe 2019: ” SUPER ALBERT SCHWEITZER… Citoyen du monde | Ein Weltbürger “

Die diesjährige Auflage wird dem Publikum die Gelegenheit geben, das Werk und Leben von Albert Schweitzer (1875-1965) zu entdecken. Albert Schweitzer war ein elsässischer Symbol für die Zweisprachigkeit, Arzt, Humanist, Pastor, Musiker und Friedensnobelpreisträger. Er baute 1913 in Lambarene (Gabun) ein Krankenhaus und entwickelte später seine Ethik: die Ehrfurcht vor dem Leben.

Programm: kulturelle und pädagogische Veranstaltungen (partizipatorische Workshops, philosophische Cafés, Treffen…) werden von Künstlern und Spezialisten angeboten.

Le site du festival Bilingo.