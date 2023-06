Le Festival "Des livres, des artistes” continue son engagement contre l’illettrisme !

De plus en plus d'artistes décident de prendre la plume et de raconter leur propre expérience, heureuse ou douloureuse, leur parcours atypique ou tout simplement nous entraîner dans leur univers en levant le voile sur une partie de leur vie.

Leur histoire singulière, leur combat inspirent les lecteurs qui souvent se reconnaissent et s'identifient à elles. Elles deviennent ainsi un modèle et un vecteur d'envie et d'initiative.

Créé en 2015 par Françoise Smadja, le festival “ Des livres, des artistes ” a pour objectif de promouvoir les livres des célébrités et d'encourager la lecture pour tous, grâce à la découverte de l’ouvrage de son idole. Il est présidé par Michel Drucker et marrainé par Nathalie Lévy.

Rendez-vous les 17 et 18 juin pour 2 journées exceptionnelles

Chaque année, il propose un rendez-vous unique, mieux, une rencontre authentique, entre les lecteurs et ces artistes, écrivains, philosophes, sportifs, chanteurs, chefs, humoristes... dont ils ne connaissaient jusqu’alors que l’image.

En 2023, ce sont plus de 60 personnalités qui ont répondu présentes mais promis, pas de bling-bling, ni de star-system. Juste 2 jours de proximité entre vous et les artistes présents. Rendez-vous est donc donné les 17 et 18 juin... au pied de la Tour Eiffel. L’entrée est gratuite.

L’occasion également pour le festival de lancer les journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme , qui se tiendront sur tout le territoire du 8 au 15 septembre 2023.

Lecture pour tous

A la sortie du CM2, 1 élève sur 5 ne maîtriserait pas l’usage de la lecture. Triste résultat de l’exclusion. Il y a urgence car quand le sens des mots se perd, c’est le chemin de la vie qui s’assombrit et l’horizon qui menace...

C’est pourquoi, fort du succès des premières années, le Festival a créé à l’occasion de sa 4e édition en 2018 l'association "Lecture pour tous" , dont la vocation est de promouvoir la littérature en réalisant ou accompagnant des manifestations culturelles autour de la lecture et de l’écriture, telles que salon du livre, cafés littéraires, conférences, club de lecture, concours d’écriture (nouvelles, poèmes, …).

Tout au long de l’année dans plusieurs villes de France, les maisons d’édition accompagnées de personnalités proposent différents événements pour que “Lire ne soit non plus une obligation mais une véritable envie”.