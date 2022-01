Du 27 janvier au 06 février, découvrez la 3ème édition du festival Far Away à Reims.

Le festival Far Away

le festival Far Away du 27.01 au 06.02

Pour son édition 2022, FARaway - Festival des Arts à Reims continue sur sa lancée en invitant pendant dix jours, des artistes internationaux, toujours aussi agitateurs et agitatrices. . Engagé à leurs côtés et miroir de leurs questionnements à travers la création contemporaine, le festival n’a de cesse de questionner la relation entre l’art et la réalité, la création et les mouvements du monde actuel.

Pour admirez les différents tableaux réaliser par les artistes du festival, suivez le parcours et naviguez de scène en scène, de spectacle en spectacle, de discipline en discipline. Faites confiance aux programmateurs et partez à la découverte d’artistes et d’horizons nouveaux.

Une balade à travers les arts à découvrir!

