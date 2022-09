Le festival Jacques a dit débute aujourd'hui (et c'est gratuit)

L'occasion d'oublier la rentrée et de savourer de bons moments de partage.

C'est quoi comme Festival?

Jacques a dit est une semaine festive autour du spectacle vivant, à la rencontre d'artistes aux horizons variés. Tout est orchestré par le Forum Jacques Prévert à Carros (où tout se passe ce week-end).

Pierre Caussin, directeur du Forum Jacques Prévert à Carros explique à France Bleu Azur le concept du festival Copier

"Cette année : voyagez _grâce au Book-truck et son plein d’histoires, succombez à l_’humour ravageur de la « Trilogie de deux spectacles » des Batteurs de Pavés, inventez l’histoire farfelue du Djingpouite, savourez « La bouche pleine » un conte qui se dévore, vivez une rencontre magique avec Virginia Woolf, découvrez l’histoire de l’Ile sans nom…", explique les organisateurs.

Un programme alléchant.

L'affiche de Jacques a dit

Où a lieu le Festival ?

De mercredi à samedi, 4 spectacles se promènent dans six villes et villages du Moyen-Pays. A Saint-Jeannet, au Broc, à Saint Martin du Var, à Gilette, Bonson et Gattières.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre, c'est à Carros que ça se passe ! Le parvis du Forum Jacques Prévert a d'ailleurs installé sa déco... et une terrasse pour buller entre deux spectacles.