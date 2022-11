Le Goût du Large à Port en Bessin-Huppain

Comme chaque année, venez profitez de 2 jours d'animation à Port en Bessin autour de la Coquille Saint-Jacques et des produits de la mer !

Festival musical avec "Musique sous les embruns", ateliers culinaires, découverte de la pêche et bien d'autres activités pour petits et grands vous seront proposés durant ce weekend au premier port de pêche de Normandie

Le Festival Goût du Large en 2021 © Radio France

Comme l'an dernier FlyinChef installera de nouveau sa cuisine mobile et vous propose de vivre une expérience ludique, gourmande et originale autour de recettes mettant à l’honneur la véritable coquille Saint-Jacques de Normandie et avec elle, les bons plans des poissons normands. Des poissons méconnus, parfois oubliés, alors qu’abondants sur les côtes normandes…

Flyin'Chef et sa cuisine mobile en 2021 © Radio France

France Bleu Normandie, partenaire de l'événement, sera également direct des festivités ce samedi entre 10h00 et 12h30 pour mettre en valeur ceux qui font vivre notre terroir normand.

Plus d'informations sur la page de l'événement : https://www.portenbessin-huppain.fr/le-gout-du-large-fete-de-la-coquille-st-jacques-et-des-produits-de-la-peche/