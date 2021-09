Le Haras national d'Uzes vit l'American Horse Show du 17 au 19 septembre 2021

Le Haras national d’Uzès accueille le 2ème salon du cheval américain du 17 au 19 septembre

Ce lieu offre un décor magique pour présenter au grand public toutes les disciplines de l’équitation Western ainsi que des conférences dans le manège couvert.

Un salon

Un salon dédié à cette pratique de l’équitation se déroulera dans l’extraordinaire cours d’honneur avec de nombreux exposants. Un espace dédié aux enfants leur permettra de découvrir de façon ludique cet environnement.

Affiche de l'American horse show

Des spectacles et des animations

Parquet de danse avec démonstrations et concours, expositions de voitures américaines, rodéo show et musique country, voici une belle occasion de changer d’univers. L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de douze ans. Découvrez le programme de l'American Horse Show et retrouvez ce weekend le Haras national d’Uzès !