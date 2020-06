Le jardin du paresseux à Ahun

C'est un jardin extraordinaire que l'on découvre aujourd'hui : le jardin du paresseux ! un jardin entretenu par Laurent

Laurent, le jardinier paresseux © Radio France - Thibault ALPHONSE

Une dizaine de bacs surélevés pour cultiver sans se fatiguer. Laurent y jardine assis, il ne bêche pas, le paillage est en laine de mouton, au sol il y a des tapis, vous pouvez venir en pantoufles s'il fait beau ! On y cultive des légumes et des aromatiques mais également des fleurs Il y a aussi une tonnelle de 7 mètres de long pour faire grimper des courges et des rosiers ! En bonus de la documentation sur la réalisation de bacs est disponible.

Un jardin fleuri au milieu de la campagne © Radio France - Thibault ALPHONSE

les bacs de culture © Radio France - Thibault ALPHONSE

Agnès et Laurent sont les propriétaires de ce jardin potager surélevé, économique et naturel, un jardin qui se visite sur rendez vous.