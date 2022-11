Le journal des lotos et jeux de cartes en Côte-d'Or et en Saône-et-Loire du 10 au 13 novembre !

A Laignes - Loto du club de danse - Jeudi 10 novembre à la salle des sports - Ouverture des portes 18h 30, début des jeux 20h30 -

Bon d'achats de 500€, divers bons achats, petits électroménager, paniers garnis et festifs etc....

A Simandre (71) - Concours de belote - Jeudi 10 novembre à la salle des fêtes à 13h30 - Buvette et gaufres

A Étang-sur-Arroux (71) - Super Loto - Vendredi 11 novembre au Gymnase des Guillemaux - Ouverture des portes à 13h00 et début des parties à 14h00 - Plus de 6 000€ de lots dont une croisière d’une semaine en Italie/Espagne/Baléares en pension complète pour 2 personnes, un séjour à Dysneyland Paris pour 2 adultes et 1 enfant comprenant les entrées aux 2 parcs pour 2 jours et une nuit d’Hôtel au Dysney Hotel New York mais également une cave à vin, un ordinateur portable, une TV LCD, un sèche-linge, un VTT, une trottinette électrique, un robot ménager, de nombreux bons d'achat, colis de viande, jambons, paniers garnis, rosette

A Genlis - Super loto - Vendredi 11 novembre à la salle Agora - Ouverture des portes à 11h30 et début du loto à 14h00 - + de 4500 € de lots , bons d'achats de 20€ à 500€ , des paniers garnies ,high tech ,repas, nuit insolite ....

Buvette , restauration hot dog , sandwichs froid et gaufres

A Pierre-de-Bresse (71) - Loto - Vendredi 11 novembre à la salle des fêtes - Ouverture des portes à 12h30 et début des jeux à 14h00 - Bons d'achat de 400 €, 250 €, 150 €, 100 €, 50 €, 30 €, ect... paniers et corbeilles garnies

A Saint-Germain-du-Plain (71) - Concours de belote à la vache en individuel - Vendredi 11 novembre à la salle des fêtes à 13h30 -

A Saint-Rémy (21) - Loto à la salle située route de Semur, vendredi 11 novembre - Ouverture des portes 18h et début des jeux 20h - bon 300€, TV 107 cm, tablette, clavier .

A Savigny-les-Beaune - Loto - Vendredi 11 novembre à salle polyvalente rue de Pesquidoux - Ouverture des portes 12 h 30 et début des jeux 14 h- 4000 € de lots , dont téléviseur 145 cm, ordinateur , petits ménagers, paniers garnis,

vins , champagne , rosettes jambons, etc....

A Seurre - Super Loto - Vendredi 11 novembre à la salle des fêtes - Vente des cartons dès 18h et début des jeux à 20h -3000€ de lots UNIQUEMENT en bons d achats

A Clux-Villeneuve (71) - Concours de tarot et de belote - A la salle des fêtes , inscriptions sur place dès 13h30 - début des jeux à 14h15

A Marsannay-la-Côte - Loto - Samedi 12 novembre à la Maison de Marsannay, Chemin aux Vaches - Début des jeux à 20h et

ouverture des portes à 18h00 - Plus de 4000 € de lots! Bons d'achats de 600€, 300€, 200€, 120 € , 100€, 80€, 60€, 40€ et 20€

Paniers garnis

A Pontailler-sur-Saône - Loto - Samedi 12 novembre à la salle des fêtes - Ouverture des portes à 12h30 et début des jeux à 14h - Bon d'achats, TV 146cm, paniers gourmands, jambon, vins, repas restaurant... Buffet, buvette.

A Saint-Léger-sur-Dheune (71) - Ouverture des portes a 17h. Début des parties a 18h - Télévision, tablette tactile, Nintendo Switch light, bon cadeau relais et châteaux, montre connectée, etc ...

A Brazey-en-Plaine - Super loto - Dimanche 13 novembre à la salle des fêtes - Début des jeux à 14h00 et ouverture des portes à 12h00 - uniquement en bons d'achats de 20€ à 600€. Buffet Buvette

A Chalon-sur-Saône (71) - Loto - Dimanche 13 novembre, avenue Monnot au clos bourguignon - Ouverture des portes 12h30 - 1200€ en bons d'achat de nombreux autre lots

A Cluny (71) - Loto - **Dimanche 13 novembre, **rue des Griottons - Ouverture des portes à 13h et début des parties 14 h - Spécial bons d'achats ; de 10 à 360 euros

A Laignes - Loto - Dimanche 13 novembre à la salle rue de la perrière - Ouverture des portes 12h et début des jeux 14h - Bon achat 500€, divers autres bons achats, petits électroménager, nombreux paniers garnis et festifs etc...

A Marsannay-la-Côte - Loto - Dimanche 13 novembre à la Maison de Marsannay, Chemin aux Vaches - Début à 14h et ouverture des portes à 12h00 - Plus de 4000€ de lots, bons d'achats de 20€ à 500€, high tech, vins et crémants. Buvette, sandwichs, crêpes

Si vous aussi , vous organisez une manifestation , contactez-nous au 03 80 42 15 15