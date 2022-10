Le journal des lotos en Côte-d'Or du 28 octobre au 1er novembre

A Ampilly-le-Sec - Loto le vendredi 28 octobre à la salle des Fêtes Place Henri Petit - Ouverture des portes à 19h - Bon d'achat de 500.00 € de 100 € de 50 €...Nombreux lots électro ménager, maison, bricolage. Entrées spectacle les Bodin's à Dijon, transport en car compris

Et plein d'autres lots, paniers gourmands, panier bourguignon, panier Bio etc etc..

ⓘ Publicité

A Pouilly-en-Auxois - Loto le vendredi 28 octobre à la salle polyvalente - Ouverture des portes à 18h30 - Bon d achats de 500€ ,Tablette numérique Trottinette électrique Repas restaurant Paniers garnis Bingo 100€

A Agencourt - Loto gourmand le samedi 29 octobre place de l'église - Ouverture des portes à 18h30 - Gros lot : bons d'achats alimentaire de 500 € Paniers et chariots garnis, bons restaurant, bouteilles de vins, petit électroménager etc...

A Belleneuve - Super Loto le samedi 29 octobre à la salle des fêtes - Ouverture des portes à 18h30 - 18 parties avec une dotation exceptionnelle d’une valeur de plus de 2 500€ (que des beaux lots), Bingo et tombola avec panier garni.

Quelques lots : Télé 43' 4K Smart TV, Aspirateur robot, Robot pâtissier, Barbecue gaz, Sorbetière, Friteuse….. et bien d’autres lots de marque – électroménager, bricolage, etc. ….

A Is-sur-Tille - Loto le samedi 29 octobre à la salle des capucins - Ouverture des portes à 18h - 3500€ en bons d'achat

18 parties dont 200€-300€-500€

**A Montbard - Loto le samedi 29 octobre à la salle Paul Eluard, place Gambetta - Ouverture des portes à 18h30 -**Bon Achat 800€, 400€, ,100€...Robot pâtissier mixeur Thomson, Aspirateur robot, Vélo femme, Robot cuisine connecté et beaucoup d'autres beaux lots

A Neuilly-Crimolois - Loto le samedi 29 octobre à la salle Daniel GATIN - Ouverture des portes à 18h30 - 4200€ DE LOTS

BONS D'ACHATS : 1X800€/1X200€/2X140€/9X100€ Nombreux électroménagers Paniers garnis-Jambons crus

Et d'autres très beaux lots

A Semur-en-Auxois - Loto le samedi 29 octobre à la Salle Saint-Exupéry, Rue Joseph Lambert - Ouverture des portes à 18h -Plus de 3700€ de bons d'achat à gagner

**A Châtillon-sur-Seine - Loto le dimanche 30 octobre à la salle Luc Schreider - Ouverture des portes à 12h -**bon achat 400€ , paniers garnis, petits électro-ménager, divers bons achats etc...

A Marsannay-la-Côte - Loto le dimanche 30 octobre à la Maison de Marsannay - Ouverture des portes à 12h30 - Bons d'achats, paniers garnis, jambons, lots apéro

A Nolay - Loto le dimanche 30 octobre à la salle route d'Autun - Ouverture des portes à 12h - plus de 3000e de lots dont séjour pour 4 à LA FECLAZ , demi-porc, frigo-combi 244l, ordinateur avec disque dur externe, baby foot, ....

Un vélo pour les 3n° bingo et une tablette pour la partie bingo...

A Losne - Loto pour les adultes et les enfants le lundi 31 octobre à la salle Polyvalente, Rue du Château, Maison-Dieu - Ouverture des portes à 16h pour les enfants et 18h30 pour les adultes

A Genlis - Loto le mardi 1er novembre à la salle Agora - Ouverture des portes à 12h - 1 Bon d’achat de 600€ Bons d’achats de divers sommes Jeux française des jeux Lots électro-ménager Paniers garnis lots apéro charcuterie et vin

A Marsannay-la-Côte - Loto le mardi 1er novembre à la Maison de Marsannay - Ouverture des portes à 12h30 - Bons d’achats de 20 à 600€ TV AKAI HDMI 122 cm, Trottinette électrique, drone, Robot food multifonctions, robot pâtissier, Machine à bière et son fût, soda stream, Grill téfal, centrale vapeur, Petit électro ménager, paniers garnis, jambon, rosette, lots apéritifs

A Montbard - Loto le mardi 1er novembre à la salle Paul Éluard, Place Gambetta - Ouverture des portes à 13h - Bon. Achats Intermarché Moto Coin repas Coin repos de jardin Ordinateur portable