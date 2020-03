Le Journal des sorties Bilingue du 30 mars 2020

Journal des sorties spécial confinement. Au programme hores i hores d’histoire, de quoi se former a casa et un joc hilarant.

Bon dia bona gent

Pour les plus grandes i els més grans de la famille.

France télévision vous propose une incroyable série de films documentals couvrant les événements et conflits armés qui prennent place de la primera guerra mundial jusqu’en 1991.

Un treball de recherche d’archives et de colorisation d’images titanesque qui a demandé des années de dur labeur aux équipes en charge del projecte.

La série Apocalypse, narrée par Mathieu Kassovitz, vous plongera dans les moments les plus marquants i ben sovint tristos du XXème siècle.

Rendez-vous sur France Tv replay.

Le confinement peut être també l’occasion d’apprendre de nouvelles choses. Formar-se dans un domaine qui nous passionne, parlar une langue nouvelle.

Fun-mooc és una plataforma qui rassemble des centaines de cours de tous genres. Du droit au marketing passant per les llengües et l’histoire, profitez del vostre temps de manera útil i agradable !

Per acabar un peu de détente amb el joc burger quizz. La famosa émission présentée par Alain Chabat s’invita a la vostra taula pour vous faire passer un moment de rire et de détente. Centenars de preguntes toutes plus décalées les unes que les autres, une équipe ketchup et une équipe mayo i és clar les fameux buzzers en forme d’entrepans.

N’hésitez pas le burger quizz est à consommer sans modération.

Fins aviat.