Le Journal des sorties Bilingue (spécial confinement) du 06 avril 2020

Bon dia bona gent

France.tv a lancé sa nouvelle émission d’accompagnement sportif « #Restez en forme ». Lucile Woodward et Amadou N'Diaye us ajudaran cada dia à effectuer exercicis et challenges en companya de téléspectateurs qui se prêtent au jeu depuis chez eux avec leurs webcams. Fitness, cardio i bon ambient seront au rendez-vous.

Més informacions et replays sur le site France.tv.

Si vous êtes férus de jeux de plateaux, si us agraden les cartes et les jeux de dés mais que vous êtes seul en confinement ou que no teniu une grande ludothèque, rendez-vous sur la plateforme « board game arena ». Une incroyable llista de jocs vous y attends. Jouez contre une intelligence artificielle ou bien défiez els vostres amics ou encore des inconnus dans le jeu de votre choix. Vous aurez également accès à des didacticiels si vous voulez en apprendre un peu plus sur les jeux.

Per acabar, la Fnac fait un geste pour le confinement en mettant en línia une immense biblioteca de livres audios et numériques à télécharger directement et gratuitement sur leur site.

De l’odyssée d’Homère aux guides per una vida més sana en passant par Jean d’Ormesson o bé Fabien Olicard, vous trouverez segurament un sujet qui vous intéresse. De quoi passar el temps en cette période où bon nombre d’entre nous ont besoin d’ocupar-se.

Fins aviat.