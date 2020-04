Le Journal des sorties Bilingue (spécial confinement) du 08 avril 2020

Avui au programme de l’humour, un jeu de cartes pas comme les autres et des heures de documentaire.

Bon dia bona gent

France.tv vous propose en replay l’encyclo-spectacle ! Cet habile mélange (comme l’indique el seu nom) entre savoir et humour est signé Max Bird, un fenomen féru de sciences en tout genre mais plus précisément de biologia. Passion qui ne l’empêche pas de nous abreuver d’anècdotes hilarantes (mais vraies) sur tout un tas d’autres domaines. Passé maître dans l’art du bon mot i sobretot molt bon imitador, Max Bird saura vous faire passer un moment més que agradable.

Pour l’encyclo-spectacle cliquez aquí.

Max Bird treballa també sur sa propre chaîne Youtube où il réfute (toujours avec humour) les idées reçues les plus tenaces. Vous pouvez y jeter un cop d’ull clicant aquí.

Continuem amb un joc de cartes mais pas comme les autres. Dans « Mito », vous devrez vous débarrasser au plus vite de vos cartes i tot se val pour arriver à vos fins, même la triche !

Vous avez le choix d’être honnête i no fer trampa ou bien filouter en plaçant, par exemple, une carte dans votre manche ou en la faisant caure sur vos genoux. Atenció ! Un joueur est, toutefois, désigné, à chaque manche, per vigilar els altres.

Mito est un jeu a partir de 7 anys, de 3 à 5 joueurs.

Arte en replay

Per acabar, vous pouvez retrouver une grande partie dels programes de la chaîne télévisée Arte en replay sur le net. Hores i hores de documentals, fictions et concerts de gran qualitat. De quoi muscler votre curiosité i el vostre cervell.

Rendez-vous sur le site Arte.tv.

Fins aviat.