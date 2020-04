Le Journal des sorties Bilingue (spécial confinement) du 09 avril 2020

Bon dia bona gent

Comencem avec de la lecture. La guerre des clans est une série de llibres, répartis sur sept cycles de six livres et qui nous raconte l’historia de quatre clans de gats salvatges qui essaient de cohabiter au sein d’une forêt mystérieuse qui se voit rapetisser sous la pression des « bipèdes » (l’Homme). Écrits par Erin Hunter (pseudonyme de sis autores diferents), la série a débuté en 2003 et n’est pas encore achevée à ce jour. Cet indispensable de la literatura ado/jeunesse est disponible en version papier o bé en version numérique.

Continuem avec un replay musical! "Respect to Aretha" est le concert hommage à Aretha Franklin qui a clôturé el festival Jazz à la Villette 2019. De nombreux artistes se sont rejoints sur scène per celebrar l’icône de la musique afro-américaine. Una vesprada inédite composée de musique traditionnelle nigériane, de jazz, de funk et de chant, à voir et à revoir sur France.tv replay.

Collioure la fameuse © Getty - ArnaudBallay

Per acabar, l’office de tourisme de la vila de Collioure vous propose une chasse aux trésors. Henri Matisse et André Derain han perdut cinq reproductions de leurs œuvres dans Collioure. Aidez-les à les retrouver !

Vous pourrez vous déplacer dans Collioure pour tenter de les retrouver gràcies a una plataforma de visite virtuelle.

L’occasion, peut-être, de guanyar deux lots mais surtout de faire une ballade en Côte Vermeille sur votre écran (en attendant que s’acabi le confinement).

Plus d’informations et règlement du jeu sur la page Facebook de la ville de Collioure.

Fins aviat.