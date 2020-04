Le Journal des sorties Bilingue (spécial confinement) du 10 avril 2020

Avui au programme de l’uchronie, de la lecture en ligne et un jeu de société.

Bon dia bona gent

Connaissez-vous l’uchronie ? C’est le fait de modificar un évènement ou une décision qui a été prise dans notre histoire pour en voir les conseqüències sur le long terme i, així, voir l’impact qu’ont eu certains personnages sur nos vies quotidiennes. Revolucions ou bonds technologiques, les plus grands bouleversements ont souvent été provocats par des décisions insignifiantes. La série « points de repères » vous propose de revisiter la grande histoire sous un angle original i lúdic.

Alors qui marchera primer sur la lune ? Quelles découvertes fera Darwin ? Qui gagnera la bataille de Dunkerque ?

Jouez avec l’histoire sur la pagina web Arte.tv.

Qui marchera sur la lune? © Getty - stevecoleimages

Si voleu llegir un poc sans dépenser, Cultura a la solution. La chaîne de magasin us proposa sur son site una selecció de e-books totalement gratuits. Ouvrages jeunesse, clàssics ou romans en tous genres, vous trouverez forcément de quoi vous occuper una estoneta sans débourser le moindre euro.

Retrouvez tout un tas de livres numériques en cliquant aquí.

Per acabar, parlons jeu de société. Dans monsieur Jack pocket, vous assisterez à l’affrontement sans merci entre Sherlock Holmes et Jack L’éventreur. Dans les ruelles sombres de White Chapel, vous devrez traquer i trobar cet horrible assassin o bé échapper als inspectors.

El joc és fet pour deux joueurs et dure més o menys quinze minutes. Déduction, logique i estratègia seront de mise !

Fins aviat.